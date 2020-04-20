Menemenspor Vutov’un peşinde

TFF 1. Lig'de ilk sezonunda flaş skorlara imza atan Ekol Göz Menemenspor, gelecek sezon kadrosuna takviye yapmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Bulgaristan'ın Betov Plovdiv kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Antonio Vutov'u gündemine aldı. 10 numara pozisyonunda görev yapan 23 yaşındaki futbolcu L.Sofia altyapısında futbola başladı. Vutov genç yaşına rağmen İtalyan Udinese ve Lecce kulüplerinde de forma giydi.

VUTOV 15 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Bulgaristan Ligi'nde 15 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı. Santrafor ve sağ kanatta da görev yapabilen Antonio Vutov kariyerinde sahaya çıktığı 159 karşılaşmada 26 gol ve 13 asist yapmayı başardı. Hücum hattında görev yapan Antonio Vutov'un transferinin önündeki tek engel kulübü Betov Plovdiv ile sözleşmesinin 2021 yılına kadar sürecek olması. İzmir ekibi Menemenspor'un transfer listesinde başka oyuncular da bulunuyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ