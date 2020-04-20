Paylaşımlara devam

Spor dünyasının yıldızları evde kalarak sosyal medya paylaşımlarını sürdürdü. Kimi evinde dinlenirken kimi de çalışmalarına devam etti.

Spor dünyasının yıldızları evde kalarak sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürdü. G.Saray'ın orta sahadaki yıldızı Mario Lemina, saçlarını tıraş ettiği videoyu takipçileriyle paylaşırken sarı-kırmızılı ekibin golcülerinden Adem Büyük ise eşi Merve ile verdiği pozu instagram hesabından yayınladı. Beşiktaş'ın yıldızlarından Kevin Prince Boateng de müzik dinlerken fotoğrafını çekerek hikayesine koydu. Liverpool'un golcüsü Mohammed Salah ise çalışmalarını evde sürdürürken ayna karşısındaki pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.