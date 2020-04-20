Savunma harekatı

Kanarya, daha önce de adı kulüple anılan Gustavo Gomez için yeniden harekete geçerken Monaco ile sözleşmesi bitecek Jemerson da listede yer alıyor.

F.Bahçe, gelecek sezona yönelik düşündüğü transferler için stoper transferini ön plana aldı. Sarı lacivertliler, geçen sezon kulübün kapısından dönen Gustavo Gomez için yeniden harekete geçerken başarılı oyuncuyla ilgili nabız yoklamaya başladı. Kanarya bu kez bonservis problemi bulunmayan 26 yaşındaki stoperi renklerine bağlayıp defans hattını güçlendirmenin planlarını yapıyor. Milan'dan Palmeiras takımına geçiş yapan oyuncunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro. Yönetimin lig tamamlanmadan bu transferi bitirmeyi planladığı öğrenilirken bu transferin olmama ihtimalini düşünerek diğer adayların durumunu da takip edeceği bildirildi.

JEMERSON DA GÜNDEMDE TUTULUYOR

F.Bahçe'nin Monaco'da top koşturan Jemerson'u da gündeminde tuttuğu biliniyor. 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız da sezon sonunda boşta kalacak. Jemerson bu sezon kulübüyle ligde 13 kez şans bulurken 1060 dakika sahada kaldı. 2015-2016 sezonunda Fransız ekibiyle sözleşme imzalayan oyuncu arada bir sezon Atletico Mineiro'da forma giydi. Kariyerinde 247 karşılaşmaya çıkan futbolcunun toplamda 12 golü bulunurken iki kez de Brezilya Milli Takımı'nda görev aldı.



Palmeiras ile 9 maç

Gustavo Gomez, bu sezon Palmeiras ile ligde 9 karşılaşmada görev alırken 1 kez rakip fileleri sarstı. Paraguay Milli Takımı'nın da formasını giyen başarılı isim 40 maçta 3 gol kaydetti.



Marco Giampaolo iddiası

Korona virüsü salgınından dolayı Süper Lig'e verilen arada transfere yoğunlaşan Fenerbahçe, İtalyan teknik adam Marco Giampaolo ile anılıyor. İtalyan basınından Metropolitanmagazine. it adlı internet sitesinde yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin listesindeki isimlerden biri Marco Giampaolo. Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adam için bir fırsat olduğu yazılırken, "Giampaolo için büyük bir kapı açılabilir" yorumu yapıldı.