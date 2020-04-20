Pınar Karşıyakalı milli basketbolcu Semih Erden, salgın nedeniyle olağanüstü bir dönemin yaşandığını belirterek, en kısa zamanda sahalara dönmek istediğini söyledi. Semih, "Herkesin evde kalması gerekiyor. Bu süreçte çalışmak zorunda olanlar var. Onların da dışarıda en iyi şekilde korunması gerekiyor. Umarım en kısa zamanda bu süreci atlatırız. Allah sağlık çalışanlarının yardımcısı olsun. Her işin başı sağlık ancak temennim bir an önce her şeyin netleşmesi. Umarım kısa sürede sahalara döneriz" yorumunu yaptı.
Semih Erden’in basketbol özlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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