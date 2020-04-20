Serdar’a Trabzon talip

Sözleşmesi biten başarılı yıldız için Karadeniz ekibi devrede.

Göztepe'de son 1.5 sezondur kiralık olarak forma giyen ve özellikle bu yıl gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler'e, G.Saray ve Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor da talip oldu. Bonservisi İspanyol ekibi Huesca'da bulunan yıldız kanat oyuncusu için Karadeniz ekibinin ciddi olarak girişimde bulunduğu öğrenildi.

Serdar, daha önce, "Ben zaten büyük bir takımda oynuyorum. Göztepe'de yarım kalan bir hedefim var" diyerek İzmir ekibine yeşil ışık yakmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin de 1 milyon 250 bin Euro bedelle Serdar'ın satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu ve bu avantajını kullanmayı planladığı öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.