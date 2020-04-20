Ünlü raketler düğmeye bastı

Djokovic, Federer ve Nadal virüs nedeniyle zorda olan tenisçiler için fon oluşturacak.

Dünya tenisinin yıldız isimleri Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal korona virüs salgını sebebiyle turnuvaların askıya alınması sebebiyle genç tenisçiler için bir fon oluşturmak için harekete geçiyor. Konu hakkında sosyal medyada açıklamalarda bulunan Djokovic, "Birkaç gün önce Roger ve Rafa ile konuştum ve tenisin yakın geleceği hakkında bir görüşme yaptık. Gençlere nasıl yardım edebiliriz diye düşünüp bir karar aldık" diye konuştu.

YARDIM HAREKATI BAŞLADI

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi, dünya sıralamasında 250 ile bin arasında bulunan tenisçilerin federasyon desteği ya da sponsorlarının olmadığının altını çizerek "Yalnız kalıyorlar ve bir mücadele içindeler. Ayrıca askıya alınan turnuvalardan ötürü gelirleri de düştü. Umarım 4-5 milyon dolarlık bir destek fonu ile onlara yardımda bulunabiliriz" diye konuştu.