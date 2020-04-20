Yusuf’a Rize kancası

Altınordu’nun 22 yaşındaki stoperi Yusuf Yalçın Arslan’a Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor talip oldu, görüşmeler başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun 22 yaşındaki stoperi Yusuf Yalçın Arslan'ı, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor istiyor. Sezon başında kırmızı- lacivertli ekipten sol bek Yusuf Acer'i kadrosuna katan Karadeniz ekibinin, yaz transfer döneminde Yusuf Yalçın Arslan'ı almak için de harekete geçtiği ifade edildi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın alınacak genç oyuncular listesinde yer alan Yusuf Yalçın Arslan için kurmaylara kadroya katılması için rapor verdiği öğrenildi. Altınordu altyapısında yetişen Ümit Milli oyuncu, ayyıldızlı formayı toplamda 34 kez giyme başarısını gösterdi. Sarıyer ve Niğde Anadolu FK'da da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon forma giydiği 14 karşılaşmada da başarılı bir performans sergiledi.

BONSERVİS BELİRLENECEK

Genç savunmacı TFF 1. Lig'de 21 maç, TFF 2. Lig'de ise sahaya çıktığı 43 karşılaşmada 1 gol atma başarısını gösterdi. Altınordu yönetiminin Yusuf Arslan'ın bonservis bedelini belirleyeceği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ