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Akhisarlı Lukac parmak ısırtıyor

Akhisarlı Lukac parmak ısırtıyor
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Sırp kaleci, son 5 yılını Türkiye’de geçirdi, en istikrarlı yabancı oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Sırp kalecisi Milan Lukac, ülkemizde 5'inci yılını geçirerek liglerin en istikrarlı yabancılarından biri oldu. Akigo'ya 2015-2016 sezonu öncesi ülkesinin Partizan kulübünden transfer olan 35 yaşındaki file bekçisi, o tarihten itibaren kulüpten hiç ayrılmadı.

LUKAC ŞAMPİYONYUK YAŞADI
Son 2 sezondur takımın yedek kalecisi olan Lukac, Akhisar'da Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanırken kulübün tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi macerasında da kaleyi korudu. Lukac, yeşil-siyahlılarda değişmeyen tek isim olmayı başardı. Lukac'ın kadroda olduğu 5 yıllık süreçte Akhisar'da 2 farklı başkan, 7 farklı teknik adam görev yaptı.

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