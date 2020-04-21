Siyah-beyazlı ekibin gol kralı apoletli Portekizli yıldızı, yönetimle yaptığı iki görüşmede de yıllık 400 bin Euro’da diretince anlaşma sağlanamadı.

TFF 1. Lig'de Play- Off mücadelesi veren Altay'da Marco Paixao krizi patlak verdi. Siyah-beyazlı ekipte ikinci sezonunu geçiren Marco Paixao ile gelecek sezon içinde anlaşmak için yönetim harekete geçti. Sezon sonunda mukaveleleri bitecek olan Putsila ve Kappel ile el sıkışan kurmaylar henüz Portekizli yıldız ile anlaşma sağlayamadı. Bu sezon 250 bin Euro'ya oynadığı öğrenilen gol kralının gelecek sezon için yönetimden 400 bin Euro talep ettiği öğrenildi. Futbolcunun menajeriyle yapılan iki görüşmede de anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

1. LİG REKORU KIRDI

Geçen sezon 33 maçta 29 gol atarak TFF 1. Lig tarihinde rekor kırarak gol kralı olan Portekizli yıldız, bu sezon da ligde 17 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Altay yönetimimin, gelecek sezonda iskelet kadroyu korumak istediği için Paixao'nun kalması için büyük çaba harcaması bekleniyor.



Altaylı Gençer'in büyük özlemi

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sezonun ilk yarısında sakatlık şoku yaşayan stoper Gençer Cansev, futbol oynamayı çok özlediğini dile getirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık 2019'da Trabzonspor'la iç sahada oynanan karşılaşmada sağ diz çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapatan tecrübeli savunmacı tedavi sürecinin beklenenden iyi geçtiğini söyledi. "Takımdan ayrı kalmak çok zor" diyen 31 yaşındaki oyuncu, "Koşmayı, takım arkadaşlarımla idman yapmayı özledim" dedi.