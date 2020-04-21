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Haberler Spor Antalya’da oynamak intihar olur

’da oynamak intihar olur

Antalya’da oynamak intihar olur
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in haziran ayında Antalya ve Alanya'da oynanacağı yönündeki iddialar ve Talisca transferi ilgili konuştu. Sosyal medyada soruları yanıtlayan Yalçın, Süper Lig'de sezonun kalan 8 haftasının Antalya ve Alanya'da tamamlanması planı hakkında, "Haziranın sonunda Antalya ve Alanya'da maç oynamak intihar gibi geliyor. Taraftarsız futbol olmaz. Taraftar gelsin de gerekirse protesto etsin. Biz ona da razıyız. Alanya'da o dönemlerde lig oynamak için çok sağlıksız bir yer. Orası olmaz" dedi.

TALİSCA'YI KİM İSTEMEZ
Beşiktaşlı taraftarların kadroda görmek istediği Anderson Talisca'nın transferi ile ilgili de konuşan siyahbeyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, "Sürekli Talisca ile ilgili mesajlar geliyor bana. Talisca gibi bir ismi kim istemez? Taraftarımız şunu bilsin, her şey bizim elimizde değil. Bana sürekli yazıyorlar şunu alalım, bunu alalım diye. Playstation oynar gibi istediğimizi alamıyoruz. O kadar kolay değil o işler" diye konuştu.

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