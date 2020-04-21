Aslan’a ön libero

G.Saray'da Seri'nin sözleş-mesinin sona erecek olması sebebiyle ön libero arayış-ları başladı. Besoccer.com adlı internet sitesinin Fransız bölü-münde yer alan habe-re göre Galatasa-ray'ın gele-cek sezon için hedeflerin-den biri, Gro-ningen'de forma giyen 21 yaşındaki ön liberosu Azor Matusiwa oldu. Ayrıca Fransız ekiplerinden Bor-deaux ile Reims de Gro-ningen'de forma giyen orta saha oyuncuyu yakın-dan takip ediyor. 1,73 boyundaki Matusiwa, ön libero mevkinde başarı-lı bir performans sergiler-ken, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

ARBOLEDA İDDİASI

Bu arada önümüzdeki dönemde daha fazla genç oyunculara şans vermeyi düşünen ve transferlerin bu yönde yapılması konu-sunda ısrar eden Fatih Terim'in bu planını Sao Paulo'nun stoperi Arbo-leda için bozacağı iddia edildi. Sao Paulo'nun ligde oynadığı 37 maçın 21'inde golü kapamasında büyük rolü olan 28 yaşın-daki oyuncu teknik özel-likleriyle dikkat çekiyor