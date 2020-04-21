Bayern kancası

UEFA tarafından gelecek vaadeden futbolcular arasında gösterilen Burak İnce’nin transferi için Bayern Münih bir kez daha devreye girdi. 5 milyon Euro bonservis ücreti istendi.

Oluşturduğu altyapı modeliyle Türk futboluna bir çok yıldız kazandıran Altınordu yönetimi, bir yıldızını daha Avrupa'ya göndermenin hesaplarını yapıyor. İzmir ekibinin bu sezon vitrine çıkardığı 15 yaşındaki Burak İnce'ye bir kez daha Alman devi Bayern Münih talip oldu. UEFA tarafından gelecek vaadeden futbolcular arasında gösterilen orta saha oyuncusu için İzmir ekibinin 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Sezon başında da Burak İnce'yi kadrosuna katmak istiyen Bayern Münih, olumsuz yanıt alınca girişimlerini askıya almıştı. Burak İnce geçen sezon Almanya'da düzenlenen 15 yaş turnuvası MTU Hallen Cup'ta en değerli oyuncu seçilen ilk Türk olarak birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girmişti.

BURAK'IN GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Bu sezon TFF 1. Lig'de görev yaptığı 16 maçta 2 gol atan ve 1 asist yapan Burak İnce, geçen sezon 15 yaş altı liginde de oynadığı 39 karşılaşmada 37 kez rakip fileleri havalandırdı. 15 yaşındaki genç yıldız futbolcu, ay-yıldızlı formayı giydiği 25 mücadelede de 10 gol atma başarısı gösterdi.



Tarihe geçti

Altınordu'nun genç yıldızı Burak İnce, bu sezon ilk yarıda İzmir'de oynanan ve 4-1 kazanılan maçta Eskişehir'e attığı golle, TFF 1. Lig'de son 10 yılın en genç golcüsü oldu. Burak İnce ayrıca, Manisa'da ilkokulda okuduğu sırada bir yarışma sırasında beden eğitimi öğretmeninin kendisini çok beğendiğini ve Manisaspor altyapısına yazılması için tavsiyede bulunduğunu kaydetti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ