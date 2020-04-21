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Denizlispor boş durmuyor

Denizlispor boş durmuyor
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Golcü arayışlarını sürdüren yönetim, Derby Countyforması giyen İngiliz futbolcu ’i istiyor.

Süper Lig'de gol-cüsü Hugo Rodal-lega'nın yükünü hafifletmek için ileri uca takviye yap-mayı planlayan Deniz-lispor, Katar ekibi Al Ahli'den Uru-guaylı Abel Her-nandez'in ardın-dan rotasını bu kez İngiltere'ye çevirdi. Champi-onship'te Derby County forması giyen İngiliz fut-bolcu Chris Martin de Denizli'nin rada-rına girdi. 31 yaşındaki futbolcu kariyeri boyun-ca Ada dışına çıkmadı ve bu sezon 29 maçta 10 gol atarken, 7 de asist yaptı. Ege ekibinde görüşmele-rin sürdüğü kaydedildi. Bu arada Horoz'da korona virüs salgınına alınan ted-birler nedeniyle maçların ertelenmesi sakat futbolcu-lara yaradı. Çalışmalarına pazartesi günü Haluk Ulu-soy Tesisleri'nde başlaya-cak yeşil-siyahlılarda kaleci Tolgahan, Recep, Bar-row, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sac-key'in iyileştiği açıklandı.

BARROW'A CEZA

Öte yandan pandemi gerekçesiyle izinsiz ülkesi-ne giden Gambiyalı oyuncu Barrow'a ise ağır para cezası verileceği kaydedildi. Henüz ülkesinden dönme-yen oyuncunun Denizli'ye nasıl geleceği merak konu-su oldu. Başkan Ali Çetin, Barrow'un Denizli'ye dön-mesi halinde bile kadroya giremeyeceğini açıklamış-tı.

SEBAHATTİN AL

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