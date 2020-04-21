Fethiyespor’u 7 oyuncu sırtladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Fethiyespor'da 7 oyuncu hem takımını sırtladı, hem de bankosu oldu. Ege temsilcisinde kaleci Serkan Demiral, 26 karşılaşmada forma giyerek 'en fazla oynayan oyuncu' oldu. Orta sahada görev yapan Anıl Arıcıoğlu ve forvet Halil İbrahim Canik 25'er maçta, defansta görev yapan Sabri Turgut da 24 karşılaşmada formayı sırtından hiç çıkarmadı. Orta sahada oynayan Cemal Şener ile Mert Caymaz 23'er karşılaşmada sahada yer aldı. Fethiyespor'un bir başka savunma oyuncusu İbrahim Sevinç de 23 karşılaşmada oynayarak istikrarı yakaladı.