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Haberler Spor Giampaolo imzaya yakın

Giampaolo imzaya yakın

Giampaolo imzaya yakın
Giriş Tarihi: 21.4.2020

F.bahçe'nin gündeminde olan teknik direktör Marco Giampaolo'nun sarı-lacivertli ekibe imzaya yakın olduğu ileri sürüldü. Giampaolo'nun, bir ön görüşme yaptığı ve hedefleri ile ilgili "İlk 3 sezonda 1 şampiyonluk, 1 Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 1 Türkiye Kupası kazanma hedefi gerçekçi bir hedef olur. 3. sezonun sonunda Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmış bir takım başarı olarak kabul edilmelidir" dediği ve "Geciken ödemeler, oyuncular arasında büyük maaş farkları olmamalı. İdman sahasında, soyunma odasında benim otoritemi sarsacak yöneticiler olmamalı" dediği öne sürüldü.

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