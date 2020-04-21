Göz-Göz’de rota çizme

Süper Lig'de önümüzdeki sezon için kolları sıvayan Göztepe rotasını İtalya'ya çevirdi. Yurtdışından çok sayıda yıldızı mercek altına alan ve kale dışında hemen hemen bütün mevkilere transfer yapmayı planlayan Göz-Göz, orta saha takviyesi için aradığı ismi İtalya'da buldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Teknik direktör İlha Palut, İtalyan ekibi Sampdoria'da forma giyen 29 yaşındaki Andrea Bertolacci'yi gündemine aldı. Roma altyapısından yetişen İtalyan oyuncu İtalya dışına hiç çıkmadı. Sözleşmesinin sona ereceği Sampdoria'da mutsuz olan ve kariyerine ülke dışında devam etmeyi düşünen Bertolacci için İzmir temsilcisi ilk temaslara başladı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'nin de vatandaşının transferi için devrede olduğu öğrenildi.



Milan'da da forma giydi

Roma'da altyapı eğitimini alan Andrea Bertolacci, İtalya'da Lecce, Genoa ve Milan'da da forma giydi. İtalya Milli Takım formasını her yaş kategorisinde giyen Bertolacci A Milli Takım'da da 5 kez görev yaptı.

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