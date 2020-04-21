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Hayat eve sığar

Hayat eve sığar
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Korona virüs salgını nedeniyle karantinaya giren futbolcular, paylaşımlarıyla takipçilerine ulaşıyor.

Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle evlerinde karantinaya giren yıldız futbolcular, paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Galatasaray'ın yıldızı Falcao ve F.Bahçeli Serdar Aziz evlerinin bahçesinde aileleriyle birlikte fotoğraf çekilip paylaşırken, Göztepeli Alpaslan ve G.Saray'ın Ajax'a kiraladığı Babel mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. Göztepeli Poko kızı ile kamera karşısına geçerken, Selçuk Şahin ise bahçede kuvvet idmanı yaptı.

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