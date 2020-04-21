İlk öncelik iç transfer

Göztepe yönetimi, gelecek yıl için planlamalara başlarken önceliği iç transfere verecek. Sarı-kırmızılı ekipte 15 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması yönetimi düşündürüyor. Korona virüs salgını nedeniyle oluşan mali kriz nedeniyle futbolcu maliyetleri düşürmek isteyen yönetim, 15 oyuncudan en az 10'unu takımda tutmayı planlıyor. İlk etapta, kaleci Beto, Napoleoni, Andre Castro, Berkan Emir ile kiralıklar Soner ve Serdar Gürler'le anlaşmayı planlayan yönetim fire vermek istemiyor.