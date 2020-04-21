İlk plan seyircisiz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, korona virüs tehlikesi sebebiyle ara verilen futbolun yol haritasını çizdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan basınından Corriere della Sera'ya konuşan UEFA Başkanı Ceferin, seyircisiz oynamanın en makul seçenek olduğunu kaydederek "Öncelik elbette taraftarların, oyuncuların, yöneticilerin sağlığı. Birçok seçenek var ve inanıyorum ki bunlar arasında futbola yeniden başlamamıza olanak sağlayacak durumlar var. Seyircisiz olarak devam etmemiz gerekiyor ama bence en önemli şey zaten maçları oynayabilmek. Seyircisiz oynamak, hiç oynamamaktan daha iyidir. Bu durumun sınırlı bir süre olacağını ve sonrasında normale döneceğimize eminim" dedi.

SÜRE UZARSA SIKINTI YAŞANIR

Federasyonlarla sürekli temas halinde olduklarının da altını çizen Ceferin, sezonların tamamlanamayacağını söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti. Sezonu iptal etmek adına son bir tarihleri olmadığını kaydeden UEFA Başkanı, Eylül-Ekim aylarında oynamanın pek mümkün olmadığını da kaydederek "Eylül-Ekim aylarında mevcut sezonları bitirmeyi oldukça sıkıntılı buluyorum. 2020-21 takvimi üzerinde ağır bir etkisi olacaktır" yorumunda bulundu.



"Kararları tek başıma almadım"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Belçika gibi sezonu tescil etme kararı alan ülkelerin durumunu da değerlendirdi. Ceferin konuyla ilgili İtalyan basınına verdiği demeçte, "Bu tür kararları, ben tek başıma almadım. Futbolda yapılar birbirine bağlı ilerliyor. UEFA ve liglerin iyi bir işbirliği içerisinde çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Yürütme Komitesi davaları gözden geçirecek." yorumunda bulundu. Öte yandan UEFA, 55 üye ülke federasyonlarıyla 23 Nisan Perşembe günü telekonferans yoluyla bir toplantı yapacak ve futbolun geleceğini masaya yatıracak.