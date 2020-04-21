Manisa Futbol’da başkan Aktan iddialı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'tan 1. Lig'e çıkma müca-delesi verecek Manisa Fut-bol Kulübü'nde başkan Mevlüt Aktan, hayallerinin Süper Lig olduğu-nu söyledi. Aktan, "Amatörden profes-yonel lige çıktıktan sonra yavaş yavaş ve acele etmeden altyapımızı, tesisle-rimizi, kurumsal olarak bazı şeylerimi-zi tamamladık. Bizim orta vadede bir hedefimiz, hayalimiz var" dedi.

HAYALİMİZDE SÜPER LİG VAR

Aktan şöyle devam etti: "Bu hayalle-rimizin çerçevesinde kendimizi yeniden toparlayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Dünyada her şey yoluna gir-dikten sonra hayalimizden vazgeçme-yeceğiz. Biz Süper Lig'i hayal ediyoruz. Avrupa ülkelerine gittik ve altyapılarına ve stadyumlarına bak-tık. Şehrin içinde yaşa-nabilir bir stadyum yapmak istiyoruz. 15 bin kişilik bir stadyum yapmayı düşünü-yoruz" diye konuş-tu.