Menemenspor’da şimdi moda Murat

İzmir ekibinin 19 yaşındaki forvetini Antalya, Alanya ve Kasımpaşa istiyor.

Ekol Göz Menemenspor'un 19 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Elkatmış, Süper Lig ekiplerinin transfer listesine girdi. İstanbul temsilcisi Başakşehir'in kıskacında olan genç futbolcuyu şimdi de Antalyaspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor da istiyor. Geçen sezon Antalya'da yapılan U19 Akademi Ligi final maçlarında başarılı bir oyun sergileyen Murat Elkatmış'ı iki Antalya ekibinin oyuncu izleme komitesi üyelerinin canlı izlediği ve yönetimlerine alınması yönünde rapor verdiği öğrenildi.

İZMİR EKİBİ 1 MİLYON TL İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen Murat Elkatmış için İzmir ekibinin 1 milyon TL bonservis bedeli istediği belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon TFF 1. Lig'de 8 karşılamada 1 kez rakip fileleri havalandırdı, bir kez de gol pası verdi. Başarılı oyuncu geçen sezon U19 Akademi Ligi'nde Menemen'le Türkiye Şampiyonluğu yaşarken, 32 maçta 43 gol atarak dikkat çekti.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ