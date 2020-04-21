Mırallas harekatı

Fenerbahçe'nin geçmiş transfer dönemlerinden her daim listesinde bulunan Kevin Mirallas, bir kez daha sarı-lacivertli ekibin gündemine girdi. Kanarya, özellikle 2018 ve 2019 yıllarındaki transfer dönemlerinde renklerine bağlamak için büyük çaba sarf ettiği başarılı kanat oyuncusunun transferinde bu kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen oyuncunun bu kez bonservis sorunu olmaması sebebiyle Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça yüksek. 32 yaşındaki oyuncu her iki kanadın dışında forvet arkasında da görev alabiliyor.

BELÇİKA İLE 60 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe yönetiminin güncel piyasa değeri 2.4 milyon Euro olan oyuncuyu şimdiden ikna etmek için girişimde bulunacağı kaydedilirken görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor. Belçika Milli Takımı ile şu ana dek 60 karşılaşmaya çıkan ve forma giydiği süre boyunca 10 gol kaydeden yıldız isim son dönemde İngiltere'nin Everton, İtalya'nın Fiorentina ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarında da oynamıştı.



18 maçta 2 gol attı 2 asist yaptı

Bu sezon Belçika ekibi ile ligde 18 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu Kortrijk ve Mechelen karşılaşmalarında fileleri sarsmayı başarmıştı. İki kez de asist yapan yıldız oyuncu toplamda 1067 dakika süre aldı. Kevin Mirallas, Belçika Kupası'nda ise 3 maçta görev aldı ve 206 dakikalık sürede gol atmayı başaramadı. Oyuncuya Premier Lig'den ve Belçika'dan da teklifler olduğu gelen haberler arasında.