Ringleri çok özledim

Londra'daki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları'nın korona virüs salgını nedeniyle yarım kalmasının ardından yurda dönen ve virüs testi pozitif çıkan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, virüsü yenmeyi başardı ve mesaj yolladı. Korona virüsle mücadelesini anlatan 21 yaşındaki Trabzonsporlu boksör, "Test pozitif çıktığında benim hiçbir belirtim yoktu" dedi.

ŞU ANDA SORUNUM YOK

Busenaz Sürmeneli, "Takımdan birkaç kişide pozitif çıkınca ben de gidip test yaptırdım, negatif çıktı sonuçlarım. 14 gün boyunca hastanede karantina altında durdum. Şu an hiçbir sağlık sorunum yok" dedi. Ringleri çok özlediğini dile getiren Busenaz, "12 senedir bu işin içindeyim ve her gün ringe giren bir sporcuyum. Kendi kendime düşünüyorum en son ne zaman böyle ara verdim diye. Hiç bu kadar ara verdiğimi hatırlamıyorum" diye konuştu.



En büyük desteği annem verdi

Çevresinin bir kadın olarak boks yapmasını istemediğini anlatan Busenaz Sürmeneli, en büyük desteği annesinden aldığını kaydederek "Çevremde babam dahi bu sporu yapmamı istemiyordu. En büyük destekçim annem oldu. 'Git kızım, yapabilirsin kızım' dedi. Sert sporları, mücadeleci sporları seviyorum" dedi.



Londra virüsü ciddiye almadı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Londra'daki insanların virüsü ciddiye almadığının altını çizerek "Asansörlerin tuşlarına dirseğimiz ile basmaya, insanlarla içli dışlı olmamaya çalıştık. Selam verirken, dirsekle ayakla selam vermeye çalıştık. Kendi çapımızda önlemler almaya çalıştık ama Londra'daki insanlar önlemini almadı. Kimse bu hastalığı takmadı. Ciddi anlamda sorunlar yaşıyorlar. Türkiye bu süreçte önlemini aldığı için az kayıp vererek ilerliyor"dedi.