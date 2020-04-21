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Haberler Spor Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott, Müslüman oldu. Sosyal medya hesabından Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüyü paylaşan Ott, "Aslında şimdiye kadar reklam olmasın diye konuşmuyordum ancak belki başka insanlara da ilham kaynağı olur diye bu seçimimi anlatmaya karar verdim. Tanıdığım Müslümanların ne kadar temiz ve güzel ahlaklı olduğunu gördüm. İslam dinindeki adaleti de görünce çok hoşuma gitti. İslam'ın insana güç verdiğini fark ettim. İlk ramazanda orucumu yakında tutacağım ve bunun için çok sabırsızlanıyorum" dedi.

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