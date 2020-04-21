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Haberler Spor Şen: Şampiyonluk için umut sürüyor

Şen: Şampiyonluk için umut sürüyor

Şen: Şampiyonluk için umut sürüyor
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, korona virüs salgını nedeniyle spor müsabakalarının durmasının ardından yaşanacak süreçle ilgili konuştu ve sarı-lacivertli kulüple ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Şen, Fenerbahçe'nin kalan 8 haftada şampiyon olabileceğini belirterek "8 maç var, 24 puan. Biz 24 puanı alıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Olur muyuz dersek geçmişte yaşanmıştır. Fenerbahçe için hiçbir zaman umut kesilmez. 4. yıldızı takabiliriz" dedi. Şen ligin seyri ile ilgili olarak da "Ben maçların oynanmasını istiyorum. Oynamadan maçların puanını dağıtmak kimsenin işi değildir" yorumunu yaptı.

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