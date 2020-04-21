Sosyal medyaya damga vurdular

Spor dünyasının yıldızları renkli fotoğrafları ile yine dikkat çekti.

Korona virüs salgını sebebiyle spor dünyasının yıldız isimleri evlere kapanırken sosyal medya paylaşımları da dikkat çekiyor. Bazı sporcular evde spor yapmayı sürdürürken bazı sporcular ise renkli fotoğrafları ile beğeni topluyor. Milli takımımızın ve Leicester City'nin değişilmez savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, boks eldivenleri ve kum torbası ile poz verirken "Evde kal, güçlü kal" mesajını paylaştı. İskoç tenisçi Andy Murray ize Instagram'dan kızıyla oynadığı elbise oyunu sonrasında ortaya çıkan renkli görüntüyü paylaştı. İngiliz raket, kızının etek yerine İskoçların geleneksel kıyafeti olan 'Kilt'i zorla giydirmesine güldüğünü belirtti. Al Hilal formasını giyen eski G.Saraylı Bafetimbi Gomis ise ailesine kavuşmak için uçağa bindiği görüntüleri takipçileri ile paylaştı.