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Haberler Spor Yufka açıyor, Müslüm Baba dinliyor

Yufka açıyor, Müslüm Baba dinliyor

Yufka açıyor, Müslüm Baba dinliyor
Giriş Tarihi: 21.4.2020

Maske takarak yaptığı pazar alışverişi sonrası çektirdiği fotoğrafını hayranlarının beğenisine sunan Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, yeni paylaşımları ile de sosyal medyada gündem oldu. Lukas Podolski'nin şehri tepeden gören Kepez varyantlardaki seyir terasında otomobil içerisinden Müslüm Gürses'i dinlerken çektiği görüntüler ilgi toplarken Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sosyal medyadaki hesabından "Türk olmak" başlığıyla paylaştığı bir görüntüde ise Alman yıldızın oklavayla yufka açtığı görüldü.

ESNAFA FORMA HEDİYE ETTİ
Lukas Podolski'nin bu sırada, Türkçe "Başkan afiyet olsun" dediğinin duyulduğu görüntüler, Antalyaspor'a gönül veren taraftarların beğenisini kazandı. Lukas Podolski, kulüp başkanı Öztürk ve bazı yöneticilerle Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir esnaf lokantasını ziyaretinde kentin en önemli yöresel lezzetlerinden şiş köfte ve piyaz ile kabak tatlısının tadına bakıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği esnafa imzaladığı formayı hediye etti.

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