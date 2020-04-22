Aile boyu dayanışma

Muay thai sporu yapan Eylül Aslan’ın dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirmesi için aile el birliği ile araba lastiğini kum torbasına dönüştürdü, su şişelerini de ağırlık yaptı.

Antalya'da korona virüs nedeniyle dünya şampiyonluğunu kazanma hayalini ertelemek zorunda kalan Eylül Aslan'a (13) ailesi destek olmak için evlerini spor salonuna dönüştürdü. İnşaat işçisi olan baba Adil Aslan, inşaat işlerinin durması sonrası işsiz kalmasıyla araba lastiğini kum torbasına dönüştürdü, su şişelerini de ağırlık yaptı. Apartman merdivenlerinde koşan, çatıda egzersiz hareketleri yapan, bahçede de kum torbalarına yumruk atan baba ve çocuklarına anne Şükran Aslan da tezahürat yaparak destek veriyor. Eylül, ağabeyi ve babası, her gün 2 saat antrenman yapmaya başladı.

TAMİRCİDEN LASTİK TOPLADI

Apartman merdiveninden çatıya koşan, çatıdaki antrenmanın ardından tekrar aşağı inerek evlerinin önünde ip atlayan aile üyeleri, egzersiz hareketleriyle kondisyon depoluyor. Baba Adil Aslan, "Çocuklarımın spor hayatını sürdürmesi için çabalıyorum. Tamircilerden lastik topladım, bahçeye sıraladım, kum torbası gibi kullanıyoruz. Su şişelerinden ağırlık yaptım. Elimden geldiğince çocuklarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hep birlikte aile olarak antrenman yapıyoruz" diye konuştu.