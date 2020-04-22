Altay’da Erhan formayı sevdi

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sezon başında 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Ligde oynanan 28 maçın 26'sında ilk 11'de görev alan tecrübeli savunmacı, toplam 2 bin 306 dakika sahada kalıp İzmir ekibinin en istikrarlı oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Koronavirüs salgını yüzünden verilen ara bittiğinde Süper Lig yarışında iddialı olacaklarını söyleyen Erhan, "İlk 8 takım arasındaki puan farkları çok az. Biz en kötü Play-Off oynayacağız. Buna inanıyoruz. Ancak ilk 2 için de iddialıyız" dedi.

LİGLER DEVAM ETMELİ

"Ligler bu haliyle tescil edilsin" önerisine katılmadığını vurgulayan Erhan Kartal, "Liglerin bitirilmesinden yanayım. Süper Lig yarışında takımlar arasındaki puan farkı çok az. 'Ligler bu şekilde tescil edilsin' söylemleri bence haksızlık olur. Herkesin düşüncesi sağlıklı ortam oluştuktan sonra ligler bitirilsin yönünde" şeklinde konuştu.