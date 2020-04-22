Dünya Sağlık Örgütü UEFA'ya tavsiye verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok futbol ligi ve büyük organizasyonlar ertelenmeye başladı. Ancak UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başta olmak üzere büyük turnuvaları yeniden başlatmayı düşünüyordu. Dünya Sağlık Örgütü ise UEFA'nın bu kararına tam tersi bir yanıt vererek tarih olarak 2021 yılını gösterdi. Nihai kararın ise 23 Nisan'da yapılacak toplantı sonrası açıklanması bekleniyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle büyük spor organizasyonları ertelenirken, birçok futbol ligi ile kulüp ve ülke bazındaki uluslararası turnuvalar da askıya alınmıştı. Futbol ekonomisinin daha fazla krize girmemesi adına UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başta olmak üzere büyük turnuvaları yeniden başlatmayı düşünürken, Dünya Sağlık Örgütü'nden tam tersi bir öneri geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, UEFA ve bazı üye kulüplerin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından futbolun 2021 yılı sonuna kadar durdurulması yönünde tavsiye kararı aldı.

Bu gelişme sonrası, UEFA'nın 23 Nisan'da yapacağı toplantıda alacağı karar merakla bekleniyor.