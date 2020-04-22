F.Bahçe’de aday trafiği

Sarı-lacivertliler hoca konusunda Pellegrini’yi başa çekerken üç aday daha listede yer alıyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımdan ayrılması sonrasında teknik direktör arayışları tam gaz sürerken, 4 isim ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde gündemin ilk sırasına tecrübeli teknik direktör Manuel Pellegrini çekilirken, 66 yaşındaki başarılı çalıştırıcı ile geçen ay bir görüşme yapıldığı öğrenildi. Şili basınına yansıyan haberlere göre Pellegrini şartların konuşulması için Türkiye'ye davet edildi. Ancak salgın sebebiyle bu görüşme şimdilik ertelendi.



GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR

Milan'da görev yapan Marco Giampolo ismi de listedeki yerini korurken maaş indirimini kabul etmediği için Dinamo Zagreb ile yolları ayrılan Nenad Bjelica ile de temasların hala devam ettiği bildirildi. Yerli teknik direktör adayı olarak Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut'tan vazgeçmeyen yönetimin önümüzdeki günlerde kararını verip resmi adımları atacağı bildirildi.