Göz-Göz’den Rusya atağı

İzmir ekibi, Kuzey temsilcisinden Portekizli golcü Eder’in ardından Polonyalı sol bek oyuncusu 30 yaşındaki Maciej Rybus’a talip oldu.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon için kadrosuna nokta atışı transferler yapacak olan Göztepe, Rusya harekatına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör İlhan Palut'tan aldığı liste doğrultusunda takviye çalışmalarına yön verirken Rusya Premier Lig ekibi Lokomotiv Moskova'nın yıldızlarını göz hapsine aldı.

TEKLİFİNİ İLETTİ

Göztepe yönetimi, kırmızı-yeşilli ekipten Portekizli golcü Eder'in ardından savunmanın soluna yapacağı hamle için de Polonyalı yıldız Maciej Rybus'a kanca attı. 30 yaşındaki futbolcunun da Eder ile birlikte sözleşmesinin sona erecek olması sarı-kırmızılı kulübün elini güçlendiriyor. Rybus'a teklifini ileten sarıkırmızılılar, Polonyalı futbolcudan gelecek yanıtı beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılar, Eder ile Rybus'u alarak hem savunma, hem de ileri uçta rahat bir nefes almak istiyor.



Üç yıldır Rusya'da

30 yaşındaki sol bek 2017'de transfer olduğu Lokomotiv Moskova'da 3 yıldır forma giyiyor. Bu süreçte Rus ekibi ile bir kez Premier Lig şampiyonluğu kazanan bir kez de Rusya Kupası'nı kaldıran Rybus, ülkesinde Szamatuly ve Legia Varşova'da forma giydikten sonra Rusya'da Grozny, Fransa'da da Olympic Lyon ekiplerinde de görev yaptı.



Wilczek de devrede

Göztepe'nin Maciej Rybus transferinde devre arasında takıma katılan Polonyalı golcü Kamil Wilczek de devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekipte, yeni stada ve taraftarlara hayran kalan Wilczek'in vatandaşını iknaya çalıştığı ve İzmir'le ilgili bilgiler aktardığı öğrenildi.

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