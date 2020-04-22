G.Saray’dan yerli hamlesi

G.Saray'da gelecek yıla yönelik çalışmalar ile ilgili arayışlar sürerken teknik direktör Fatih Terim'in yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir takım kurmayı hedeflediği öğrenildi. Terim'in öncelikle D.Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın transferlerinin sonlandırılmasını istediği kaydedildi. Sezon sonu Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek Mert Hakan'ın dün sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübü takibe alması ise bu transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

KAAN AYHAN ISRARI BİTMEDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin bu ikilinin hemen ardından Ç.Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ve Fortuna Düsseldorf'un stoperi Kaan Ayhan için harekete geçeceği bildirildi. Cim Bom'un özellikle Kaan Ayhan için yoğun çaba sarf ettiği ve iki sezondur kulübünde olan oyuncunun imzaya yakın olduğu konuşuluyor.