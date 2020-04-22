Hedefim Avrupa

Göztepe'nin altyapıdan yetiştirdiği genç file bekçisi Göktuğ Bakırbaş samimi açıklamalarda bulundu. Taraftarı olduğu kulüpte A takıma yükselerek hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Göktuğ, "7 yaşında geldiğim kulüpte yaklaşık 15 yıldır forma giyiyorum. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz ama ben burada daha çok süre alıp uzun yıllar boyunca forma giymek istiyorum. Avrupa kulübüne transfer olmaktansa Göztepe ile Avrupa'da mücadele etmeyi tercih ederim. Çünkü Göztepe benim için özel" dedi.