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Haberler Spor Kaan, futbol dünyasını yasa boğdu

Kaan, dünyasını yasa boğdu

Kaan, futbol dünyasını yasa boğdu
Giriş Tarihi: 22.4.2020

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk (20), refüje çarparak devrilen otomobilde ağır yaralandı. Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Kaan Öztürk yönetimindeki 26 UD 308 plakalı otomobil, Basın Şehitleri Caddesi'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki refüje çarparak, devrildi. Kazada ağır yaralanan Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Futbol federasyonu ve kulüpler Öztürk için taziye mesajları yayımladı.

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