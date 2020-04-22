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Haberler Spor Kara Kartal’a Alman panzeri

’a Alman panzeri

Kara Kartal’a Alman panzeri
Giriş Tarihi: 22.4.2020

, Vida’nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı ’dan Scwaab’a kanca attı.

Gelecek yılın planlarını yapan Beşiktaş, aradığı stoperi Hollanda'da buldu. Domagoj Vida'ya gelecek olan teklifleri değerlendiren ve savunma hattında değişime gitmeyi düşünen Kara Kartal, PSV Eindhoven'ın 31 yaşındaki stoperi Daniel Schwaab için harekete geçmeye hazırlanıyor. Son 4 sezondur Hollanda ekibinde görev yapan başarılı Alman savunmacının sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan yönetim, futbolcuya menajeri kanalıyla ulaşarak nabız yokladı. Hollanda ekibinden 24 maçta forma giyip 2 de gol atan Scwaab, Freiburg, Leverkusen ve Stuttgart ekiplerinde de oynadı.

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