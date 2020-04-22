Maçları tamamlayın

Virüs sebebiyle duran futbol maçlarının geleceği için ülkelerin genel sekreterleri ile temasa geçen UEFA yetkilileri, liglerin ve kupaların tamamlanmasını istedi.

UEFA, korona virüs tehlikesi nedeniyle ara verilen futbol maçlarının geleceğiyle ilgili dün 55 ülkenin genel sekreterleriyle telekonferans yoluyla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. Yapılan görüşmeler ışığında UEFA'nın resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı. Açıklamada yerel liglerin ve kupa maçlarının oynanarak tamamlanması yönünde tavsiyede bulunuldu. Konuyla ilgili kararın yarın UEFA İcra Komitesi'nin de katılımıyla gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısının ardından ilan edileceği ifade edildi. Bilindiği üzere başkan Alexander Ceferin daha önce yaptığı açıklamada "Liglerin en geç ağustosta bitirilmesi lazım yoksa eylül veya ekim ayına sarkarsa 2020-2021 sezonunda sıkıntı yaşarız" şeklinde bir yorum yapmıştı.

3 HAFTADA 17 MAÇ

Bu arada UEFA, bu sezonun ertelenen Şampiyonlar Ligi'ni de ağustos ayında tamamen noktalamayı planlıyor. Hedef kalan 17 maçı 3 haftaya sıkıştırarak krizden çıkmak. İtalya'dan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre; 2. tur rövanş karşılaşmaları vakit kaybetmeden tamamlanacak ve ardından çeyrek final fikstürü çekilecek. 11 ile 15 Ağustos tarihleri arasında çeyrek final maçlarının oynanması hedeflenirken 18-22 Ağustos'ta yarı final mücadeleleri yapılacak. 29 Ağustos'ta ise final karşılaşması oynanacak. UEFA Başkan Yardımcısı Sandor Csanyi de Haziran 2021 tarihine ertelenen Avrupa Şampiyonası için oynanacak Play-Off maçlarının ekim veya kasım aylarında gerçekleşebileceğini söyledi.