Menemen ısrarlı

Yeni sezon öncesi Arnavut takımlarında forma giyen oyuncuları takip eden İzmir temsilcisi, Partizani ekibinde görev yapan Eraldo Cinari’ye kanca attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da yönetim, gelecek sezon hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarılacivertliler, Arnavutluk ekibi Partizani'nin sol kanat oyuncusu Eraldo Cinari'yi renklerine katmak için düğmeye bastı. 23 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun da İzmir ekibine gelmeye çok sıcak baktığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin Eraldo'nun bonservis sorununu çözmek için kulübüyle temaslara başladığı açıklandı. Arnavutluk'un KF Vllaznia kulübünün altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, İspanya'nın Alaves ve Hırvatistan'ın Istra takımlarında forma giydi.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Son olarak Partizani'de görev yapan Eraldo, 25 maçta 5 gol kaydetti. Sol kanadın yanı sıra sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayan futbolcu kariyerinde 146 karşılaşmada 27 kez rakip fileleri havalandırırken 8 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ