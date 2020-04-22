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Haberler Spor UEFA'dan TFF'ye uyarı geldi: Kombine satışı yapmayın

'dan 'ye uyarı geldi: satışı yapmayın

UEFA'dan TFF'ye uyarı geldi: Kombine satışı yapmayın

22.04.2020, 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020,12:00

nedeniyle ligler ve büyük organizasyonlar ertelendi. Bu ertelemenin ne zaman sona ereceği konusundaki belirsizlik devam ederken 'dan 'na bir uyarı geldi. UEFA yetkilileri, 2020-21 sezonu için de temkinli olduklarını ifade etti ve  kulüplerinden  için henüz satışı yapmamalarını istedi.

Salgın sonrasında tüm ülkelerde spor karşılaşmaları dururken UEFA, Avrupa futbolunun geleceği için planlar yapmaya devam ediyor... Bu sezonun bitirilmesini neredeyse şart koşan UEFA, başlama ve bitiş tarihini ise ülkelere bıraktı ve şartlara göre plan yapılmasını istedi. Her ülkede yetkililer maçların seyircisiz oynanması konusunda somut adımlar atıp buna göre hazırlık yaparken gelecek sezonun da seyircisiz oynanması ihtimali var.

UEFA'DAN HABER BEKLENİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre TFF ile birkaç gün önce iletişime geçen UEFA yetkilileri, 2020-21 sezonu için de temkinli olduklarını ifade etti ve Süper Lig kulüplerinden yeni sezon için henüz kombine satışı yapmamalarını istedi.

TFF'ye "UEFA'ya bağlı organizasyonlarda yeni sezonda maçların hepsini seyircisiz oynatabiliriz. Kombine satışına izin vermeyin" mesajı iletildi. Türkiye'de liglerin en erken haziran ayında başlayacağını açıklayan TFF, gelecek sezonla ilgili kulüplere yapacağı bilgilendirmeyi de UEFA ile yarın yapılacak toplantı sonrasına erteledi.

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