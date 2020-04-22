Koronavirüs nedeniyle ligler ve büyük organizasyonlar ertelendi. Bu ertelemenin ne zaman sona ereceği konusundaki belirsizlik devam ederken UEFA'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na bir uyarı geldi. UEFA yetkilileri, 2020-21 sezonu için de temkinli olduklarını ifade etti ve Süper Lig kulüplerinden yeni sezon için henüz kombine satışı yapmamalarını istedi.
UEFA'DAN HABER BEKLENİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre TFF ile birkaç gün önce iletişime geçen UEFA yetkilileri, 2020-21 sezonu için de temkinli olduklarını ifade etti ve Süper Lig kulüplerinden yeni sezon için henüz kombine satışı yapmamalarını istedi.
TFF'ye "UEFA'ya bağlı organizasyonlarda yeni sezonda maçların hepsini seyircisiz oynatabiliriz. Kombine satışına izin vermeyin" mesajı iletildi. Türkiye'de liglerin en erken haziran ayında başlayacağını açıklayan TFF, gelecek sezonla ilgili kulüplere yapacağı bilgilendirmeyi de UEFA ile yarın yapılacak toplantı sonrasına erteledi.
UEFA'dan TFF'ye uyarı geldi: Kombine satışı yapmayın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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