Altay ‘Süper’ olacak

Siyah-beyazlı yönetimin gelecek sezon için el sıkıştığı Hollandalı yıldız oyuncusu Kappel, kulübün yerinin Süper Lig olduğunu belirtti, “Şampiyonluk istiyorum” dedi.

ALTAY'DA yönetimin gelecek sezonda el sıkıştığı Hollandalı yıldız oyuncusu Leandro Kappel, siyah-beyazlı kulübün yerinin Süper Lig olduğunu belirtti. Başarılı oyuncu, "Şu anda tüm dünyayı saran salgın nedeniyle futboldan çok uzak kaldık. Ligler başladığında yarım kalan işimizi bitirmek için savaşacağız. İlk 2 ya da Play- Off'tan Altay'ı Süper Lig'e taşımalıyız. Bu büyük camianın yeri orası" dedi. Bornova Stadı'nda taraftarlarıyla birlikte çok iyi bir hava yakaladıklarını belirten 30 yaşındaki kanat oyuncusu, "Kalan maçlara çok iyi konsantre olarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Takım olarak bunu başaracak tecrübe ve yeteneğe sahibiz. Taraftar ve camia ile kenetlenip başaracağımıza inancım tam" dedi. Kappel bu yıl görev yaptığı 24 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırdı, 7 de asist yaptı.

12 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Altay'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. İzmir ekibinde Abdülhamit, Abdülkerim, İbrahim, Erhan, Mustafa Murat, Yasin, Özgür, Tavares, Kerim, Yılmaz, Paixao ve Yaser serbest kalacak. Altay, Abdülkerim'i İttifak Holding Konyaspor'dan Erhan'ı Yılport Samsunspor'dan sezon başında, Kerim'i ise devre arasında Gaziantep FK'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.