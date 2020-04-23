Altınordu Kartal’ın radarında

Gözünü yerli kaleciye çeviren Beşiktaş’ın, kırmızı-lacivertli takımın başarılı file bekçisi Erhan Erentürk’ü yakın takibine aldığı öğrenildi.

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da futbolcular, Süper lig ekiplerinin radarından çıkmıyor. Altyapısından yetişen birçok ismi Süper Lig'e gönderen kırmızı-lacivertlilerde yeni gözde kaleci Erhan Erentürk. Beşiktaş, Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra gözünü genç yerli kaleciye çevirdi. Siyah-beyazlı ekibin radarında başarılı file bekçisi Erhan Erentürk'ün olduğu öğrenildi.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Genç oyuncuları takibe alan Kara Kartal'ın yaz transfer sezonunda Erhan Erentürk'ü kadrosuna katmak için hamle yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın'ın Erhan'ı çok istediği öğrenildi. Altınordu'nun iki sezon önce Karşıyaka'dan transfer ettiği 25 yaşındaki eldiven, sezon başında Erce Kardeşler'in Trabzonspor'a gitmesini ardından bu sezon kaleye geçti. Erhan, TFF 1. Lig'de 28 maçın hepsinde ilk 11'de kaleye geçerek son düdüğe kadar sahada kaldı. Erhan kariyerinde profesyonel olarak sahaya çıktığı 108 karşılaşmada 29 maçta kalesini gole kapattı. Beşiktaş sezon başında da Altınordu'dan sağ bek Kerim Alıcı'yı istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Kırmızı-lacivertli ekibin, Erhan için henüz bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ