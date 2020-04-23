Amatöre kıymayın

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın giderlerin azaltılması için amatör şubelerin kapatılması gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendirirken, "Her şey bitti, bütün giderler bitti amatör sporcular sırtımıza yük mü oldu? Çok yanlış. Amatör branşları kapatmak çözüm değil" dedi. Hamza Yerlikaya, "Ben yapılan o açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak kabul ediyorum. Böyle bir noktada iken hele amatör sporu kapatmak. Devletten herhangi bir destek almıyorum deme şansın da yok. Devlet sana zaten istediğin hele ki özellikle Cumhurbaşkanımız amatöre bu kadar katkı sağlıyorken, amatöre bu kadar katkı sağlama ortamı hazırlamışken, koskoca bir kulübün başkan vekilinin bu tarz açıklamasını doğru bulmadım" diye konuştu.



'MANTIKLI KONUŞALIM'

Hamza Yerlikaya, şöyle devam etti: "Ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un amatör spora çok ciddi destekleri var. Devletimiz de kulüplerimize ciddi destekler veriyor amatör sporu desteklemesi için, oradaki sporcuları istihdam ettirmesi için. Oradaki sporculara daha huzurlu ortam oluşturabilmesi için çok ciddi destekler veriyor. Yani bunu kapatıp atmak çözüm müdür? Ya da kapattın diyelim, bütün mali problemin çözüldü mü? Böyle büyük bir çatı içerisinde diyelim ki 150-200 tane sporcu barındırıyorsun. Bu arkadaşları kapattın ve hepsini kapının önüne koydun, bu senin mali disiplinin oluşturdu mu, senin kulübünün ayakta durmasını sağlıyor mu? Bunları söylerken duygusal değil de biraz daha mantık üzerinden konuşmak gerekiyor. Ben doğru görmüyorum."