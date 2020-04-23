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Haberler Spor Balıkesir Rahmi ile gurur duyuyor

Rahmi ile gurur duyuyor

Balıkesir Rahmi ile gurur duyuyor
Giriş Tarihi: 23.4.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un genç yıldızı Rahmi Anıl Başaran, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisini istemesinin gurur verici olduğunu söyledi. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla U-21 Milli Takımı'na davet edilen ve Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Trabzonspor'un radarına girmeyi başaran 20 yaşındaki oyuncu, "17 yaşında profesyonel oldum. A takım hocalarımın gözüne girmeyi başardım. Nasip oldu formayı kaptım ve Bal-Kes'in başarısı için ter döktüm. Tabii ki her genç futbolcu Süper Lig'de oynamak ister. Gelen teklifler gurur verici. Beni heyecanlandırıyor. Benim en büyük hedefim bir gün A Milli Takım formasını giymek. İnşallah bu hedefime ulaşırım" diye konuştu. Rahmi Anıl, bu sezon 27 lig maçının 23'ünde banko oynadı, 7 fol attı, 1 de asist yaptı.

ÜMİT YÖNEY

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