Balıkesir Rahmi ile gurur duyuyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un genç yıldızı Rahmi Anıl Başaran, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisini istemesinin gurur verici olduğunu söyledi. Özellikle bu sezon gösterdiği performansla U-21 Milli Takımı'na davet edilen ve Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Trabzonspor'un radarına girmeyi başaran 20 yaşındaki oyuncu, "17 yaşında profesyonel oldum. A takım hocalarımın gözüne girmeyi başardım. Nasip oldu formayı kaptım ve Bal-Kes'in başarısı için ter döktüm. Tabii ki her genç futbolcu Süper Lig'de oynamak ister. Gelen teklifler gurur verici. Beni heyecanlandırıyor. Benim en büyük hedefim bir gün A Milli Takım formasını giymek. İnşallah bu hedefime ulaşırım" diye konuştu. Rahmi Anıl, bu sezon 27 lig maçının 23'ünde banko oynadı, 7 fol attı, 1 de asist yaptı.

ÜMİT YÖNEY