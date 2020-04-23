Denizlispor'un kalecisi sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu durum camiada şaşkınlığa neden olurken Stackhowiak'ın gidişi teknik direktör Bülent Uygun'u üzdü. Oyuncuyu kararından döndürmeye çalıştığını anlatan Uygun, "Stackhowiak'la kalması için konuştum. Sorunların çözüleceğini söyledim. Ancak kendisi çoktan kararını vermişti'' dedi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kaleci Adam Stackhowiak'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi camiada şaşkınlık yarattı. Yeşil-siyahlıların en istikrarlı oyuncusu olan Polonyalı file bekçisinin 3 aydır maaş alamadığını gerekçe gösterdiği öğrenilirken, taraftarlar da Stackhowiak'ın gidişiyle şoke oldu. Denizlispor'a geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübü'nden transfer olan 33 yaşındaki eldiven ilk yılında 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Zirve yolunda 32 maça çıkan Adam Stackhowiak yaptığı kurtarışlarla başarıda büyük pay sahibi oldu.Denizlispor kariyerine bu yıl Süper Lig'de devam ederek yine takımın 1 numaları eldiveni olan Stackhowiak sezona müthiş başladı. İlk 3 haftada Galatasaraylı Selçuk, Antalyasporlu Aatıf ve Göztepeli Soner'in penaltılarını kurtaran Polonyalı eldiven bir kez taha taraftarın gönlünde taht kurup sezon boyunca da kalesinde güven verdi. Yönetim, Adam Stackhowiak'ın ayrılığı sonrası dünyayı saran koronavirüs salgınından futbol ekonomisinin de olumsuz etkilendiğini hatırlatıp Polonyalı kaleciye tepki göstermişti.Bu sezon 26 maçın tamamında görev alan Stackhowiak'ın gidişi teknik direktör Bülent Uygun'u da üzdü. Oyuncuyu kararından döndürmeye çalıştığını anlatan Uygun, "Stackhowiak'la kalması için konuştum. Sorunların çözüleceğini söyledim. Ancak kendisi çoktan kararını vermişti, ikna edemedim. Konuyla ilgili Başkan Ali Çetin detaylı açıklamayı yapacaktır" dedi. Bülent Uygun kalan futbolcularla yola devam edeceklerini belirterek, "Pazartesi günü 4'erli guruplar halinde tesislerimizde idmanlara başlayacağız. Sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarımızı yapacağız" diye konuştu. Denizlispor'da koronavirüs salgını sürecinde daha önce de Barrow takımdan ayrılmıştı.

DHA