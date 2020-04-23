Estupinan’a kal baskısı sürüyor

Denizlispor yönetimi, 11 golle takımın en golcü ismi olan Kolombiyalı 23 yaşındaki forveti ikna etmek için çalışıyor.

YUKATEL Denizlispor'da yönetim, golcü Oscar Estupinan'ın bonservisini alabilmek için harekete geçti. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun da Denizlispor'da kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi.

BONSERVİSİ ALINACAK

YÖNETİMİN en kısa sürede transferi netleştirmesi ve Estupinan ile sözleşme yenilemesi bekleniyor. Özellikle Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle daha fazla süre almaya başlayan Estupinan, yeşil-siyahlı formayla 20 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı. Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek döneminde 16 maçta 4 kez 11'de oynayan Estupinan, Bülent Uygun'un dümene geçtiği son 4 maçtan 3'ünde vazgeçilmez oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 gol atan Kolombiyalı, ligde ise 4 kez fileleri sarstı, 11 golle takımın en golcü ismi olarak dikkat çekti. Estupinan Uygun döneminde vatandaşı Hugo Rodallega ile birlikte iyi bir ikili oluşturdu. Estupinan'ın takımda mutlu olduğu ve Denizlispor'da kalmak istediği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP