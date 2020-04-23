Göz-Göz Matavz’ın peşinde

Göztepe Eder ve Remy’nin ardından Vitesse’nin yıldız golcüsü ile de ilgileniyor.

Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, golcü transferinde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, ileri uca yapacağı takviye için Lokomotiv Moskova'dan Portekizli yıldız Eder ve Fransız ekibi Lille'in golcüsü Loic Remy'nin ardından bu kez rotasını Hollanda'ya çevirdi. Sarı-kımızılılar, Vitesse forması giyen Tim Matavz'ın da peşine düştü.

MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Göztepe yönetimi, kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki deneyimli futbolcunun menajeri vasıtasıyla nabzını yokladı. Güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro olan Matavz'ın bonservis engelinin olmaması sarı-kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor. Korona virüs salgını nedeniyle önümüzdeki sezon futbolcu maliyetlerini düşürmeyi planlayan yönetim, Matavz ile maddi konularda anlaşma sağlaması halinde transferi gerçekleştirecek.



Slovenya'da yetişti

SLOVEN ekibi Bilje altyapısından yetişen Tim Matavz, Gorica'da da forma giydikten sonra Hollanda'ya Emmen ekibine gitti. Daha sonra Groningen ve PSV Eindhoven ekiplerinde de forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Genoa, Augsburg ve Nürnberg takımlarında da forma giydi.



Milli Takımda 10 gol attı

Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyen Tim Matavz, milli forma ile uluslararası arenada 36 resmi maça çıkarken fileleri 10 kez havalandırma başarısını gösterdi. Bu sezon Hollanda Eredivisie'de 25 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki golcü oyuncu rakip fileleri 12 kez sarsarken, 3 golün de servisini yaptı.

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