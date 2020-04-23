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Haberler Spor G.Saray’da işlem tamam

G.Saray’da işlem tamam

G.Saray’da işlem tamam
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Yıllardır Galatasaray'ın kalesini soruyan Fernando Muslera'dan, sarı-kırmızılı taraftarları memnun edecek bir haber geldi. Verdiği röportajlarda ya da yaptığı açıklamalarda birçok kez Galatasaray'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli file bekçisinin, yönetimden sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi. 33 yaşındaki kalecinin, gelecek sezon sona erecek sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği iddia edildi.

2.5 MİLYON EURO'YA İNECEK
Yaklaşık dokuz yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın bu talebine yönetim tarafından olumlu karşılandı. Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Muslera'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatılırsa deneyimli kalecinin maaşında da indirim yapılacak. Uruguaylı file bekçsinin yeni mukavelesinde, şu an aldığı yıllık garanti 3 milyon 575 bin Euro'luk paranın 2.5 milyon Euro'ya indirileceği ifade ediliyor.

İstanbul'da oynansın
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, "Liglerin tek bir yerde, sıcak bir iklimde, seyircisiz olarak oynanması konusuna sıcak bakmıyoruz. Bunun ekstra giderleri var, şartları var. Bunu kim karşılayacak? Deplasmansa deplasmansa, iç saha ise iç saha. Herkes kendi çıkarına göre konuşmayı seviyor. Ben objektif konuşacağım. İlla bir şehir olacaksa neden İstanbul değil. Çözüm Rize ise Rize'ye gideriz, değilse Antalya'ya gideriz. TFF bütün giderleri karşılamalı" diye konuştu.

13 kupa kazandı
Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray formasını 9 yıldır giyiyor. 33 yaşındaki tecrübeli kaleci sarı-kırmızılı formayla 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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