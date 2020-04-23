Hiçbir yere gitmem

G.Saray ve Trabzon’un ilgilendiğini doğrulayan Serdar, “Göztepe’de mutluyum. Yönetim isterse kalarım” dedi.

Göztepe'de kiralık olarak forma giyen ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler, kariyeri, hedefleri ve geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bonservisi İspanyol ekibi Huesca'da olan ve Göztepe ile görüşmelerini sürdüren Serdar, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiği iddialarını doğrularken, "Menajerim bana tekliflerin olduğunu söyledi. Ama benim gönlüm Göztepe'de. Üç-beş kuruşun hesabını yapacak değilim. Ben paranın değil, huzur ile sevdanın peşindeyim. Göztepe işte böyle bir yer. Yönetim git demezse kalırım" dedi.

"HAYALLERİM BÜYÜK"

Göztepe'nin Avrupa kupalarında formasını giymek istediğini dile getiren Serdar, "Neden olmasın? 37 puanımız var ve kalan 8 maçın sonunda ilk 5 hedefini tutturabiliriz. Biz iyi bir takımız" dedi. En büyük arzularından birisinin de A Milli Takım olduğunu dile getiren Serdar, "Hiç bir zaman beni çağırmadılar diye küsmedim. Bir gün onu da başaracağım" şeklinde konuştu.