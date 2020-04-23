  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Hiçbir yere gitmem

Hiçbir yere gitmem

Hiçbir yere gitmem
Giriş Tarihi: 23.4.2020

G.Saray ve Trabzon’un ilgilendiğini doğrulayan Serdar, “’de mutluyum. Yönetim isterse kalarım” dedi.

Göztepe'de kiralık olarak forma giyen ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Serdar Gürler, kariyeri, hedefleri ve geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bonservisi İspanyol ekibi Huesca'da olan ve Göztepe ile görüşmelerini sürdüren Serdar, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiği iddialarını doğrularken, "Menajerim bana tekliflerin olduğunu söyledi. Ama benim gönlüm Göztepe'de. Üç-beş kuruşun hesabını yapacak değilim. Ben paranın değil, huzur ile sevdanın peşindeyim. Göztepe işte böyle bir yer. Yönetim git demezse kalırım" dedi.

"HAYALLERİM BÜYÜK"
Göztepe'nin Avrupa kupalarında formasını giymek istediğini dile getiren Serdar, "Neden olmasın? 37 puanımız var ve kalan 8 maçın sonunda ilk 5 hedefini tutturabiliriz. Biz iyi bir takımız" dedi. En büyük arzularından birisinin de A Milli Takım olduğunu dile getiren Serdar, "Hiç bir zaman beni çağırmadılar diye küsmedim. Bir gün onu da başaracağım" şeklinde konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hiçbir yere gitmem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA