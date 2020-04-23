Horoz imzaları attıracak

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek yılın kadrosunu oluşturmak için düğmeye bastı. Yeşilsiyahlı kurmaylar, ilk olarak defans bloğundaki üç isimle görüştü. Horoz'da sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek defans oyuncuları Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz ile yeniden sözleşme imzalamak için harekete geçti. Korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Yukatel Denizlispor'da yönetim sözleşmesi sezon sonu sona erecek savunmacılarla anlaşıp, iç transfer hamlesini başlatmak istiyor. Bu sezon iyi bir performans sergileyen sağ bek Zeki Yavru ile stoperler Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz'ı ikna etmeye çalışan yönetimin bu 2'şer yıllık yeni sözleşme önerdi.

SKORA KATKI YAPTILAR

Trabzonspor'dan gelen 29 yaşındaki Zeki Yavru, kupada 4 maçta görev yaparken, ligde 23 karşılaşmanın 21'inde banko oynadı, 1781 dakika sahada kaldı, 3 asistle dikkat çekti. Akhisar'dan transfer edilen 33 yaşındaki Mustafa Yumlu, 20 lig maçının 17'sinde ilk 11'de yer aldı, 1507 dakika forma giydi, 3 gol attı. Geçen sezon şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki Oğuz Yılmaz, ligde 20 karşılaşmanın 19'unda banko sahada yer aldı, 1753 dakika şans buldu.

SEBAHATTİN ALP