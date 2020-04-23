Karşıyaka kenetlendi

Karşıyaka’nın teknik patronu Soner Tolungüç, “Karşıyaka armasının olduğu her yerde her zaman iddia ve hedef vardır. Adım adım hedefe ulaşacağız” dedi.

Karşıyaka'nın teknik direktörü Soner Tolungüç, liglerin başlamasıyla birlikte hedeflerine ulaşmak için savaşacaklarını belirtti. Yeşil-kırmızılı kulübün her zaman büyük mücadeleler içinde olduğunu belirten Tolungüç, "Karşıyaka armasının olduğu her yerde iddia ve hedef vardır. Son yıllarda zor günler geçirildi. Ancak sahada mücadele eden çocuklar hiçbir zaman pes etmedi. Onlar bu kulübün ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyor. Birlik içinde kenetlenerek adım adım hedeflerimize ulaşacağımızdan emimin" dedi.

TOLUNGÜÇ KALMAYA HAZIR

Takımına çok güvendiğini belirten yeşil-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik patronu, "Hem genç hem de tecrübeli bir ekibiz. Bu harmanla Play-Off'tan 2. Lig'e çıkacağımızdan hiç şüphem yok. Salgından kurtulup, sahalara döndüğümüzde sahaya arzumuzu, disiplinimizi ve kendi oyunumuzu yansıttığımız sürece hedefimize ulaşırız" diye konuştu. Karşıyaka'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek teknik direktör Soner Tolungüç yuvada kalmaya sıcak bakıyor. Yeşil-kırmızılılarda yaz aylarında yapılması planlanan olağan kongrede yeniden aday olmaya hazırlanan başkan Turgay Büyükkarcı'nın yola uzun yıllar birlikte devam etmek istediğini açıkladığı Tolungüç, "Başkanımıza benimle ilgili düşünceleri için teşekkür ediyorum. Kağıt üzerindeki sözleşmem bitecek ama benim de kafamdan farklı bir şey geçmiyor. Ancak şu an salgın sürecindeyiz ve liglerle ilgili belirsizlik var. Önce bugünleri geçirmemiz lazım" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ